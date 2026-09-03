Nienke Plas en haar partner Resley Stjeward zijn uit elkaar. Dat deelt de contentcreator en cabaretière donderdagochtend op Instagram. De twee laten weten een aantal maanden geleden het besluit te hebben genomen "niet meer verder te gaan als liefdeskoppel".

"Een verdrietige beslissing, want we hebben samen ontzettend veel meegemaakt, opgebouwd en hele bijzondere herinneringen gemaakt die we altijd zullen koesteren", staat in het bericht namens Plas en Stjeward. Ze vragen hun volgers nu om rust en respect voor hun gezin. "Want hoewel onze relatie verandert, blijven we met elkaar verbonden. We zijn en blijven een team voor onze kinderen en kijken met veel liefde en positiviteit naar de toekomst."

Plas en Stjeward trouwden in 2020 en hebben samen drie kinderen. In 2014 kregen ze zoon Frenky-Dean en later verwelkomde het stel zoontje Novi-Jaxx (2021) en dochter Harley (2022). Ook runnen ze samen het media- en managementbureau en productiebedrijf Going Places. In het bericht staat dat ze blijven "samenwerken en bouwen aan onder andere Going Places, we made it this far en zijn daar trots op!"

"Onze relatie verandert, maar we zullen altijd belangrijke personen in elkaars leven blijven. Liefs, Resley en Nienke", sluiten de twee het bericht af.

Plas legde acht jaar lang haar leven intensief vast met vlogs op YouTube. Acht maanden geleden gaf ze aan te stoppen met vloggen. Ze deelt nog steeds veel over haar persoonlijke leven met haar volgers op sociale media.