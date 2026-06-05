SBS6 brengt deze zomer de samenvattingen van alle 104 wedstrijden van het WK voetbal 2026 onder in het nieuwe programma Het Oranje Café. Het programma is vanaf 11 juni te zien en wordt gepresenteerd door Sam van Royen, die daarmee zijn presentatiedebuut maakt op SBS6.

In Het Oranje Café worden de hoogtepunten van de gespeelde wedstrijden besproken en wordt vooruitgekeken naar de duels die later op de dag op het programma staan. Vanuit de Verenigde Staten doet Noa Vahle verslag van het WK en volgt zij onder meer het Nederlands elftal.

Als analisten schuiven onder anderen Ronald Koeman jr., Johnny de Mol, Sinan Can, Nicky van der Gijp, Khalid Boulahrouz, Tim Krul, Henk ten Cate en Bart Vriends aan. Dat werd vrijdagmiddag bij Radio 538 bekendgemaakt.

Talpa Network heeft de rechten verworven om samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden uit te zenden. Het Oranje Café is dagelijks vanaf 17.00 uur te zien.