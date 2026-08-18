Marouane Meftah over geweldsincidenten: ik reageerde uit angst

Acteur Marouane Meftah heeft dinsdag voor de politierechter in Amsterdam verklaard dat hij uit angst en stress heeft gehandeld tijdens twee geweldsincidenten rond voetbalwedstrijden. "Het gaat zo snel, je kan amper nadenken", zei de 22-jarige acteur, bekend van Mocro Maffia. "Ik handelde uit een reflex."

Het eerste incident vond plaats in september 2024 tijdens een voetbalwedstrijd waaraan Meftah zelf deelnam. Volgens hem ontstond een conflict nadat de aanvoerder van de tegenpartij hem zou hebben nagetrapt in zijn kruis. "Ik kreeg een klap, gaf een klap terug en opeens zie ik vier spelers op me afrennen. Ik was echt bang." Vervolgens sloeg Meftah een andere speler in het gezicht. Hij zei dat hij daarmee "afstand wilde creëren".

Het tweede incident was in februari 2025. Meftah was toen toeschouwer bij een voetbalwedstrijd waar een vriend van hem ruzie kreeg met een keeper. Tijdens de confrontatie sloeg Meftah de keeper met een scooterhelm. Volgens de acteur voelde hij zich bedreigd. "Ik reageerde uit stress en angst. U vindt het moeilijk te begrijpen, maar dat is echt hoe ik me gevoeld heb."

De rechter vroeg Meftah of hij achteraf anders had moeten handelen. De acteur vindt dat hij zich niet in de situatie had moeten begeven en zich ervan had moeten distantiëren.

De behandeling van de zaak is nog bezig.