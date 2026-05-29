Martin Garrix hint op samenwerking met Benson Boone

Martin Garrix lijkt voor te sorteren op weer een grote samenwerking. Op sociale media hint de Nederlandse dj op een gezamenlijk nummer met de Amerikaanse zanger Benson Boone.

In het korte filmpje staan Garrix en Boone voor een voordeur en kijken ze allebei kort door de deurspion. Meer informatie ontbreekt nog.

Garrix en Boone zijn bevriend. De zanger dook al meermaals op tijdens een van zijn optredens.

Recent bracht Garrix nog een samenwerking uit met Ed Sheeran, met wie hij eveneens goed bevriend is.