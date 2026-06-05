De Amerikaanse zanger Masego komt op 8 oktober naar AFAS Live. De 32-jarige artiest doet de Amsterdamse concertzaal aan tijdens zijn Fix Your Face Tour. Dat maakte organisator MOJO vrijdag bekend.

Masego trapt zijn tournee op 4 augustus af in Dallas. De zanger geeft naar verwachting meer dan veertig optredens in onder meer Parijs, Los Angeles, Londen, Keulen en Brussel. De kaartverkoop gaat 12 juni van start.

De zanger, bekend van nummers als Tadow, Mystery Lady en Navajo, stond voor het laatst in 2024 in de AFAS Live.