Koning Charles, koningin Camilla en prinses Catherine hebben dinsdag samen het 125-jarig bestaan van Cancer Research UK gevierd tijdens een receptie in St. James's Palace in Londen. Daar spraken ze onder meer met vrijwilligers en onderzoekers die bijdragen aan de preventie, diagnose en behandeling van kanker.

"Cancer Research UK werkt onvermoeibaar aan het veranderen van de manier waarop kanker wordt begrepen, voorkomen, opgespoord en behandeld", schrijft het Britse hof op Instagram bij beelden van de receptie. "Dank je wel Cancer Research UK voor 125 jaar levensveranderend onderzoek."

Bij Charles, beschermheer van Cancer Research UK, werd in 2024 een niet nader genoemde vorm van kanker vastgesteld. Eind 2025 deelde hij dat zijn behandeling kan worden afgebouwd. Ook Catherine werd in 2024 behandeld voor een niet nader genoemde vorm van kanker. In januari 2025 maakte ze bekend dat ze in remissie is.