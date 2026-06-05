De Amerikaanse zangeres Phoebe Bridgers geeft op 7 december een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam, maakte concertorganisator Friendly Fire vrijdag bekend. Het optreden maakt deel uit van haar nieuwe The Lost Tour.

Voor Bridgers wordt het haar eerste optreden in Nederland sinds 2022, toen zij in AFAS Live stond. De kaartverkoop voor het concert start op 12 juni. Isaac Wood verzorgt het voorprogramma tijdens het Europese deel van haar tour.

Bridgers is bekend van nummers als Scott Street en Motion Sickness. Ze brak door in 2017 met haar debuutalbum Stranger in the Alps. Samen met SZA won Bridgers in 2024 een Grammy voor hun hit Ghost in the Machine. Ook maakt de zangeres samen met Lucy Dacus en Julien Baker deel uit van de groep boygenius, waar ze drie Grammy's mee won.