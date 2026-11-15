ENSCHEDE (ANP) - PSV heeft zondag de topper in de Vrouwen Eredivisie van FC Twente gewonnen. In de Grolsch Veste werd het 1-0 voor de bezoekers uit Eindhoven. Door de overwinning is PSV in punten op gelijke hoogte gekomen met FC Twente, dat op basis van het doelsaldo nog altijd koploper is. Ajax speelde met 1-1 gelijk bij AZ en staat derde met 22 punten, evenveel als PSV en Twente.

Twente won de eerste zeven competitiewedstrijden op rij, maar speelde daarna gelijk tegen PEC Zwolle en verloor van Ajax. Na de derde niet-gewonnen wedstrijd op rij is de ruime voorsprong van de recordkampioen verdwenen.

Twente had het beste van het spel in de eerste helft. De thuisploeg kreeg ook de meeste kansen, onder meer via Eva Oude Elberink. Na rust kwam PSV beter in de wedstrijd. De regerend landskampioen beloonde zichzelf in de 57e minuut. Linksachter Melanie Bross schoot de 0-1 binnen op aangeven van Rosalie Renfurm, die veel ruimte kreeg van de verdediging van Twente.

Grote kans

Invalster Aymee Altena kwam tot twee keer toe dicht bij de tweede treffer van PSV. Eerst schoot ze op Twente-doelvrouw Diede Lemey, twee minuten later raakte ze de paal. In de 83e minuut kreeg Twente nog een grote kans op de gelijkmaker via Nikita Tromp.

In Alkmaar kwam AZ in de 26e minuut op voorsprong via Jasmijn van Uden. De gelijkmaker was er voor rust van Ajax-middenvelder Sophie te Brake.