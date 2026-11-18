Matthijs van de Sande Bakhuyzen gaat de hoofdrol spelen in The Art of Survival, een nieuwe film van de makers van hitfilm The North. Distributeur Dutch FilmWorks laat woensdag weten dat de opnames inmiddels begonnen zijn in Finland. Van de Sande Bakhuyzen speelt Daniel, een man die meedoet aan een survivalspel dat ontspoort. Daardoor moet hij vijftig dagen in de wildernis zien te overleven.

Volgens regisseur Bart Schrijver gaat de film over "isolement en de grenzen van menselijke veerkracht. De film vertelt een verhaal over wat er gebeurt als je helemaal alleen bent met jezelf."

De regisseur en producent Tuesday Studio maakten naam met twee wandelfilms: Human Nature (2022) en The North (2025), over twee oude vrienden die 600 kilometer door de Schotse Hooglanden lopen. De film werd gemaakt met minimale crew en budget, maar trok in Nederland ruim 100.000 bezoekers en werd verkocht aan meer dan zeventien landen. The Guardian noemde de film 'de ultieme wandelfilm'.

In The North had Van de Sande Bakhuyzen al een kleine rol. Dutch FilmWorks brengt The Art of Survival in het najaar van 2027 in de Nederlandse bioscopen.