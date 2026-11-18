Voor het eerst in bijna twintig jaar komt er een nieuwe film in de langlopende reeks Friday the 13th uit. Deadline meldt dat de twaalfde film, Jason, op vrijdag 13 augustus 2027 in première gaat. De film wordt geregisseerd door Steve Miner, die eerder het tweede en derde deel in de reeks maakte.

De Friday the 13th-films gaan over Jason Voorhees, een kind dat tijdens een kamp in een meer verdrinkt, omdat de begeleiders meer oog voor elkaar hadden dan voor de kinderen. Zijn moeder neemt jaren later wraak en moordt de leiding van het kamp uit. Na haar gewelddadige dood herrijst Jason - met zijn beroemde hockeymasker op - uit het graf om zijn moeder te wreken.

De nieuwe film volgt op het succes van de spin-offserie Crystal Lake, die afgelopen herfst werd gelanceerd. De achtdelige reeks vertelde wat er vóór de eerste Friday the 13th-film met Jason en zijn moeder gebeurde. De serie werd lovend ontvangen en makers spraken recent de hoop uit op een tweede seizoen.