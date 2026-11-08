Maya Jama stopt na negen seizoenen als presentator van de Britse versie van het datingprogramma Love Island. Volgens de 32-jarige presentatrice is het tijd voor een nieuwe uitdaging, zo schrijft ze zondag op Instagram.

"Wat een geweldige tijd en wat heb ik een onvergetelijke periode gehad", schrijft Jama. "Maar aan alle goede dingen komt een einde, en dus is het tijd om afscheid te nemen als presentator van mijn geliefde Love Island. Ik heb altijd geloofd dat je af en toe een sprong in het diepe moet wagen om echt te groeien, en nu is het mijn tijd om me in iets nieuws te storten."

Jama nam in 2023 de presentatie van Love Island over van Laura Whitmore. Sindsdien was ze ook te zien in het Britse programma Celebrity Traitors en maakte ze haar acteerdebuut in de serie The Gentlemen. Wie Jama opvolgt als presentator van Love Island, is nog niet bekend.