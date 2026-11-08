TROMSØ (ANP/DPA) - Een persoon is ernstig gewond geraakt nadat een deel van een tribune was ingestort bij een wedstrijd in de Noorse voetbalcompetitie tussen Tromsø en Bodø-Glimt. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht met ernstige verwondingen.

De Noorse televisiezender TV2 meldde op basis van de politie dat vier personen naar beneden waren gevallen uit het uitvak in de Romssa Arena in Tromsø. Het incident gebeurde na ongeveer 40 minuten in de wedstrijd. De wedstrijd werd aanvankelijk stilgelegd, maar werd hervat nadat reddingswerkers de supporters in veiligheid hadden gebracht.

Volgens het Noorse persbureau NTB is de politie een onderzoek gestart.