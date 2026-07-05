Oud-gitarist en songwriter Gerard de Braconier is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat melden regionale media. De Braconier was al geruime tijd ziek.

De Braconier maakte van 1978 tot 1983 deel uit van de popgroep Toontje Lager, die bekend werd met hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Samen met toetsenist Bert Hermelink schreef hij onder meer het nummer De deur staat altijd op 'n kier.

Na zijn vertrek bij Toontje Lager richtte De Braconier samen met oud-bandgenoot Joost Witte de band Captain Gumbo op. Die groep scoorde in 1991 een hit met Allons à Lafayette. Volgens regionale media vond de uitvaart zaterdag plaats.