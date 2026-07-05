SEATTLE (ANP) - De FIFA heeft in een verklaring het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaan Folarin Balogun toegelicht en verdedigd. De beslissing is volgens de FIFA op basis van twee artikelen in de reglementen genomen. Dat zei een woordvoerder van de bond voor de persconferentie van de Belgische bondscoach in Seattle in aanloop naar de achtste finale tussen de VS en België. Media konden geen mondelinge vragen stellen. Journalisten werden verzocht dat eventueel schriftelijk te doen.

De tuchtcommissie van de FIFA besloot op zondag dat Balogun toch in actie mag komen tegen de Belgen. De rode kaart die de 25-jarige Amerikaan kreeg in de zestiende finales tegen Bosnië en Herzegovina levert hem een voorwaardelijke straf op in plaats van een schorsing voor één duel. Balogun kreeg de rode kaart na ingrijpen van de VAR die vaststelde dat de aanvaller op het onderbeen van Tarik Muharemović was gaan staan.