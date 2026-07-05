SEATTLE (ANP/RTR) - De Amerikaan Folarin Balogun kan toch in actie komen tijdens de wedstrijd in de achtste finales van het WK voetbal tegen België. De 25-jarige aanvaller heeft van de tuchtcommissie van de FIFA slechts een voorwaardelijke straf gekregen, nadat hij een rode kaart had gekregen in het gewonnen duel met Bosnië en Herzegovina in de zestiende finales (2-0).

Balogun kreeg afgelopen week rood na ingrijpen van de VAR, die zag dat de aanvaller op het onderbeen van Tarik Muharemović was gaan staan. De aanvaller had eerder in het duel zijn derde doelpunt van het WK gemaakt.

"We accepteren het besluit van de tuchtcommissie en zijn blij dat Folarin Balogun morgen speelgerechtigd is", aldus de Amerikaanse bond in een verklaring.

Schorsing

De Amerikaanse president Donald Trump belde woensdag met FIFA-voorzitter Gianni Infantino en vroeg hem de schorsing van Balogun te herzien, meldde The New York Times zondag, toen de beslissing al bekend was. De krant wees erop dat het voor het eerst sinds 1962 is dat een geschorste speler alsnog mag spelen in de volgende wedstrijd en dat "Infantino jarenlang geprobeerd heeft in de gunst te komen bij Trump", onder meer door de FIFA-vredesprijs in het leven te roepen en deze aan Trump uit te reiken.

Trump toonde zich dan ook blij met de beslissing. "Dank aan de FIFA voor het doen van het juiste en het ongedaan maken van een groot onrecht!", schreef hij op zijn eigen platform Truth Social.

De wedstrijd tussen de Verenigde Staten en België is in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag in Seattle.