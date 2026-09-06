Plannen gepresenteerd tijdens sponsordag

Martin en Mitchel van den Brink hebben hun plannen voor de Dakar Rally 2027 gepresenteerd. De formatie van Eurol Rally Sport maakte vanmiddag tijdens de sponsordag duidelijk wat de rallyrijders uit Harskamp gaan doen.

Mitchel van den Brink (24) komt in de Dakar Rally 2027 in actie in een truck van team De Rooy. Martin van den Brink (56) rijdt de rally in een gemoderniseerde Iveco van MM Technology. ,,Deze kans kwam op ons pad,’’ zo vertelde Mitchel de aanwezige relaties, partners en sponsors tijdens de bijeenkomst aan de Oude Essenerweg in Kootwijkerbroek. ,,Wij gaan als kopman van team De Rooy van start. Wij zijn heel blij met deze kans, omdat we direct betrokken zijn bij de ontwikkeling van de nieuwe Iveco truck. Het team van De Rooy heeft de beste mensen in huis. Teameigenaar Gerard de Rooy is bereid om te investeren in de techniek van de nieuwe truck. Er is hard gewerkt om een nog betere nieuwe truck te bouwen. Daar zijn we heel blij mee.’’

'Maximaal presteren'

Mitchel, die ook in 2027 een equipe vormt met navigator Bart van Heun en monteur Jarno van de Pol, richt zijn vizier op het hoogst haalbare in de Dakar Rally. ,,We willen maximaal presteren. We hebben er veel vertrouwen in om met onze mensen van Eurol Rally Sport en het team van De Rooy ons doel te realiseren.’’Mitchel en Martin rijden de Dakar Rally in de vertrouwde kleuren van Eurol Rally Sport. Team De Rooy brengt naast de equipe van Mitchel nog drie formaties aan de start in Saoedi-Arabië.

De Rooy 'zeer tevreden'

Teameigenaar Gerard de Rooy maakte duidelijk ‘zeer tevreden’ te zijn met de huidige opzet. ,,Met de samenwerking met Eurol Rally Sport halen we ook de technische kennis en producten van Eurol in huis. Vanuit onze eerdere samenwerking met Mitchel en Martin hebben we daar al zeer positieve ervaringen mee. We zijn ervan overtuigd dat Eurol een waardevolle bijdrage kan leveren aan de technische prestaties van ons team tijdens de Dakar Rally 2027,” aldus de voormalige winnaar van de zwaarste rally ter wereld. Test in MarokkoMitchel en team De Rooy zullen de nieuwe truck op wedstrijdniveau testen in de Rally du Maroc. Die rally wordt van 28 september tot en met 3 oktober verreden. ,,Voor de start kunnen we nog een paar dagen testen in Marokko. Met die ervaringen op zak kunnen we de puntjes op de i zetten om met een goed gevoel naar de Dakar Rally van 2027 uit te kijken,’’ aldus een enthousiaste en gemotiveerde Mitchel van den Brink.

Tekst: Eurol Rally Sport • Foto: Eurol Rally Sport