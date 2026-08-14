ZEIST (ANP) - Lieke Martens stelt dat "het nationale voetbalteam altijd van het land zelf moet blijven". Daarmee wijst de 33-jarige oud-international de inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om een deel van de rechten van het WK voetbal aan investeerders te verkopen resoluut van de hand. "Het is vervelend als mensen die zelf niets met de sport te maken hebben zoveel invloed uitoefenen", zei Martens in Zeist op een persdag van de KNVB tegen het ANP. "Het zou moeten gaan om het belang van de spelers en speelsters. En niet alleen om geld."

Martens maakte op 1 september 2025 een einde aan haar voetballoopbaan. In aanloop naar het nieuwe seizoen in de Vrouwen Eredivisie kijkt het boegbeeld van het Nederlandse vrouwenvoetbal in Zeist terug op haar loopbaan, vertelt ze over haar nieuwe leven en werpt ze een blik op de toekomst. "Mijn carrière is mooier geweest dan ik ooit had kunnen dromen. Ik mis het voetbal af en toe. Maar ik heb nu vrijheid. Dat is heel prettig. Ik bepaal zelf waar ik ben", aldus Martens, die met haar gezin in het Spaanse Estepona woont. "Ik wil graag dingen doen waar ik blij van word. Wat dat betreft ben ik nog een beetje zoekende."

Martens ziet zichzelf zeker niet als trainer in het voetbal terugkeren, maar hoopt wel bij haar favoriete sport betrokken te blijven. "Ik ben nooit een grote leider met mijn mond geweest. Wel misschien als speelster op het veld. Maar een leven als trainer zou ik niet zien zitten. Dan zou mijn leven weer helemaal om voetbal draaien. Het zou ook een opoffering voor mijn gezin betekenen. Ik heb die wereldreis als speelster al gehad", legde de in 2017 tot beste voetbalster ter wereld verkozen Martens uit.

De oud-prof van FC Barcelona is ervan overtuigd dat er een nieuwe succesvolle generatie internationals zal opstaan. "Wij zijn voorbeelden voor anderen geweest. Dat hebben we bewust uitgedragen. Het Nederlandse vrouwenvoetbal heeft nieuwe meiden en nieuwe gezichten nodig. Daarvoor moet Oranje op de grote podia aanwezig zijn. Wij zijn Europees kampioen geworden en werden vice-wereldkampioen. Het is dan altijd lastig voor nieuwe internationals om aan de verwachtingen te voldoen. Er is heel veel talent. Soms gaat het met ups and downs. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Vrouwensport is cool. En hot. Het mag best wat commerciëler. Maar het mag niet zo zijn dat bepaalde mensen er een slaatje uit slaan ten koste van anderen."