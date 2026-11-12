Zes vrouwen hebben beschuldigingen geuit wegens seksueel wangedrag tegen komiek Russell Brand. De Britse krant The Times schrijft donderdagavond over de zes meldingen, die niet ter sprake zijn gekomen tijdens de rechtszaak waarin Brand onlangs werd veroordeeld tot ruim tien jaar cel.

Het gaat in alle zes de gevallen om seksuele handelingen die niet gewenst waren. Een aantal klagers durfde eerder niet naar buiten te komen met hun verhaal, maar kwamen door de rechtszaak toch op andere gedachten. De helft van de vrouwen bezochten een show van de komiek, die vaak naderhand knappe vrouwen uitnodigde achter de schermen om een foto met hem te maken.

Een van de vrouwen beschuldigt Brand ervan dat zij niet naar hem luisterde toen zij tijdens de seks zei dat het pijn deed en zij wilde dat hij zou stoppen. Het incident vond plaats in 2007, toen de vrouw 19 jaar oud was. Zij noemt Brand in haar aanklacht "een vampier, die vrouwen bewust iets wil afnemen". Een andere vrouw stelt dat Brand haar in 2006 een wc opsleurde en dwong een wc-bril te likken nadat zij seks hadden gehad.

Alex is een vrouw die zo'n twintig jaar geleden korte tijd datete met Brand. Zij stelt dat hij niet naar haar luisterde toen zij vroeg te stoppen met de seks omdat hij geen condoom om had. "Ik zei: nee, stop", stelt Alex in haar aanklacht. "Ik probeerde mij weg te manoeuvreren. Maar dat lukte niet." Na de seks bood Brand wel zijn excuses aan.