MILAAN (ANP) - Italië heeft dankzij een zege van 3-1 op Frankrijk zicht op een plek in de kwartfinales van de Nations League. Pio Esposito (twee keer) en Davide Frattesi scoorden in stadion San Siro in Milaan voor de ploeg van bondscoach Roberto Mancini, die naar de koppositie klom in groep 1 van de A-divisie. De Italianen kwamen op 10 punten, evenveel als de ploeg van de Franse bondscoach Zinedine Zidane, die zijn eerste nederlaag leed in de groepsfase.

Frankrijk speelde zonder zijn aanvoerder en topscorer Kylian Mbappé. De aanvaller van Real Madrid was licht geblesseerd.

België maakt ook nog kans op het behalen van de kwartfinales. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel won met 2-1 van Turkije en staat derde met 9 punten. Zondag is de laatste speelronde. België ontvangt dan Italië en Frankrijk speelt thuis tegen de nog puntloze en al uitgeschakelde hekkensluiter Turkije.