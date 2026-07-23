Anne toont groene vingers tijdens 65e Noord-Iers bezoek

Prinses Anne heeft donderdag een bezoek gebracht aan de Noord-Ierse regio Fermanagh. Het was de 65e keer dat de Britse prinses een officieel bezoek bracht aan het land, melden Britse media. Het eerste was al in 1961, toen Anne 10 jaar oud was.

Bij het dorpje Fivemiletown ging de 75-jarige Anne onder meer langs bij een instelling die zich inzet voor de fysieke en mentale gezondheid van actieve en gepensioneerde leden van de Britse strijdkrachten. Ze kreeg een rondleiding door de tuin waar bloemen en groenten worden gekweekt, en volgde dat met interesse. De hoofdtuinier zei tegen de BBC dat de prinses waarschijnlijk zelf ook houdt van tuinieren.

Op het terrein van Castle Archdale, even verderop, liet Anne dat ook daadwerkelijk zien. Daar sloot ze haar bezoek af met het planten van een boom.