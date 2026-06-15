Oud-international Jerry de Jong (61), vader van Nigel, overleden

ZEIST (ANP) - Voormalig Oranje-international Jerry de Jong is op 61-jarige leeftijd overleden, meldt de KNVB. De vader van oud-middenvelder Nigel de Jong, nu directeur topvoetbal bij de voetbalbond, speelde in 1990 en 1991 in totaal drie interlands.

De in Paramaribo geboren De Jong kwam in zijn carrière uit voor onder meer Telstar, sc Heerenveen, PSV en FC Groningen. De oud-verdediger speelde ruim 360 wedstrijden in het betaald voetbal.

Zoon Nigel (41) was zondag nog aanwezig bij de eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan (2-2). Hij is sinds 2023 directeur topvoetbal bij de KNVB.