Ajacied Dolberg langere tijd aan de kant door blessure bij Denen

AMSTERDAM (ANP) - Ajax-spits Kasper Dolberg heeft bij een training van het Deense nationale elftal een knieblessure opgelopen. Dat heeft de Amsterdamse club dinsdag bekendgemaakt via X. Hij heeft het nationale team, dat zich voorbereidt op de Nations League, verlaten.

De Deense voetbalbond zegt op X dat de blessure "hem voor langere tijd aan de kant zal houden".

Denemarken, dat het WK voetbal van afgelopen zomer miste, begint donderdag aan de Nations League met een uitwedstrijd tegen Noorwegen. Verder zit het land in een groep ingedeeld met Wales en Portugal.

Dolberg begon een jaar geleden aan zijn tweede periode bij Ajax. Dit seizoen scoorde hij drie keer in negen wedstrijden, en was hij goed voor drie assists.