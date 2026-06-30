Merel Pauw/Elmer derde gast in VPRO Zomergasten

Theatermaker en artiest Merel Pauw is op zondag 9 augustus te gast in het programma VPRO Zomergasten. Onder de naam Elmer maakt Pauw sinds 2021 muziek en staat ze op grote festivals zoals Lowlands en Best Kept Secret. In 2025 won ze de AFAS Edisons Pop in de categorie Nieuwkomer.

Voor Zomergasten stelt Pauw haar favoriete tv-avond samen. "Mijn ideale televisieavond is zoals mijn identiteit: grenzeloos, absurd en vol angsten", aldus Pauw (31). "Ik houd niet van kunst die de wereld laat zien zoals 'ie is. Maar ik houd van kunst die de wereld groter maakt én je de wereld laat voelen, dus van fantasie en absurdisme."

Pauw is na cabaretier Peter Pannekoek en journalist Nasrah Habiballah de derde gast in het laatste seizoen van VPRO Zomergasten. Het programma is van zondag 26 juli tot en met 30 augustus wekelijks te zien en wordt gepresenteerd door Janine Abbring.