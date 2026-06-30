Koeman denkt vanaf 'morgen' na over zijn toekomst als bondscoach

GUADALUPE (ANP) - Ronald Koeman wilde het vlak na uitschakeling van het Nederlands elftal door Marokko op het WK niet over zijn toekomst bij de nationale ploeg hebben. "Ik heb daar wel mijn gedachten over", zei de bondscoach na de nederlaag na strafschoppen.

"Vanaf morgen ga ik over mijn toekomst nadenken", vervolgde Koeman. "Daar is nu het moment niet voor. Misschien ben ik er morgenmiddag wel uit. Ik ga alles op een rijtje zetten. Ik ben nog te teleurgesteld. Mag dat?"

Het contract van de 63-jarige Koeman loopt na zijn 64e interland als bondscoach af. De doelstelling van Oranje op het WK was een plek in de halve finales en liefst meer. Oranje strandde tegen Marokko in de zestiende finale. Voor de nationale ploeg begint het nieuwe seizoen op 24 september met een wedstrijd tegen Duitsland in de Nations League.

Diepe crisis

Het Nederlands elftal verkeerde in een diepe crisis toen hij in het voorjaar van 2018 aan zijn eerste termijn als bondscoach begon. Oranje faalde onder Guus Hiddink, Danny Blind en Dick Advocaat en miste het EK van 2016 en het WK van 2018. Sterspelers Arjen Robben, Robin van Persie en Wesley Sneijder stopten en Koeman moest een nieuw elftal bouwen.

Met debutanten als Frenkie de Jong en Denzel Dumfries vond het Nederlands elftal snel de weg naar boven. De nationale ploeg won van Portugal (3-0), Frankrijk (2-0), Duitsland (3-0) en Engeland (3-1) en bereikte de finale van de Nations League, waarin Portugal te sterk bleek (1-0). Oranje telde weer mee, maar Koeman vertrok medio 2020. Hij wilde de lokroep van zijn droomclub FC Barcelona niet negeren.