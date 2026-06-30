Aanvoerder Van Dijk: strijdplan van Oranje werkte

GUADALUPE (ANP) - Virgil van Dijk kwam tot een opvallende conclusie vlak na de uitschakeling door Marokko in de zestiende finale van het WK na strafschoppen. "Ik denk dat het strijdplan werkte", zei de aanvoerder in een flashinterview vlak na de wedstrijd.

Nederland schoot slechts twee keer op doel tegen Marokko. Cody Gakpo opende de score en de Marokkaanse doelman Yassine Bounou keerde een afstandsschot van Micky van de Ven. Marokko was veel gevaarlijker dan Oranje, dat met vijf verdedigers speelde en veel minder in balbezit was dan Marokko.

"Het was een intens potje", zei Van Dijk. "Ik denk dat we verdedigend goed stonden. Ze konden eigenlijk de vrije man tussen de linies niet vinden. Dus het strijdplan werkte. Ik denk dat we een goede goal maakten. Uiteindelijk in de blessuretijd word je achteruit gedrukt en krijg je helaas een doelpunt tegen. Dan wordt het penalty's, helaas vliegen we eruit."

Van Dijk nam geen strafschop. De aanvoerder neemt zijn ploeggenoten die misten vanaf elf meter niets kwalijk. "Ik wil nu zo snel mogelijk naar binnen om met die jongens te zijn. Dat is mijn enige gedachte op dit moment."