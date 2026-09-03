Koningin Margrethe naar uitvaart Noorse koning Harald

Ook koningin Margrethe voegt zich bij de Deense koninklijke familie tijdens de uitvaart van de vrijdag overleden Noorse koning Harald. Dat blijkt uit de agenda van het Deense koningshuis.

Harald en Margrethe waren achterneef en -nicht en deelden een hechte familieband als staatshoofden van Scandinavische buurlanden. In tegenstelling tot Harald bleef de 86-jarige Margrethe niet tot haar dood op de troon en maakte ze in 2024 plaats voor haar zoon Frederik.

Eerder werd al bekend dat koning Frederik en koningin Mary zouden gaan, evenals kroonprins Christian en prinses Benedikte, de zus van Margrethe.

Meerdere koningshuizen hebben aangegeven dat ze Harald de laatste eer bewijzen in Oslo. De uitvaart vindt daar plaats op woensdag 9 september in de Domkerk. Ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en prinses Amalia zijn erbij.