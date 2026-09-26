Ieren spelen zondag gewoon tegen Israël, speler trekt zich terug

DEBRECEN (ANP) - Het Ierse nationale voetbalelftal zal zondag 'gewoon' aantreden tegen Israël in de Nations League. Dat maakte de Ierse voetbalbond zaterdag bekend tijdens een uitgestelde persconferentie in Hongarije, waar de Israëlische thuiswedstrijd wordt gespeeld. Er was twijfel ontstaan over het al dan niet plaatsvinden van de in Ierland zeer omstreden wedstrijd, zowel de persconferentie als de training werd zaterdag uitgesteld.

Op de persconferentie werd duidelijk dat een speler zaterdagochtend had aangegeven de wedstrijd van zondag niet te willen spelen. Daarop volgde een teamvergadering. Volgens de Ierse voetbalbond heeft een "significante meerderheid" van de spelers gestemd voor het spelen van de wedstrijd tegen Israël. Bondscoach Heimir Hallgrímsson heeft volgens Ierse media bevestigd dat een van de spelers zich heeft teruggetrokken uit het team.

De wedstrijd is in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Ook de thuiswedstrijd van de Ieren tegen Israël op 4 oktober wordt op neutraal terrein gespeeld.

"Niemand is op zijn gemak op dit moment", zei bondscoach Hallgrímsson op de persconferentie. "Er is geen oplossing waar iedereen het mee eens zal zijn."