MEROL wint Winq Award voor inzet voor lhbtiqa+-gemeenschap

Zangeres MEROL is donderdag in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de achtste editie van de Winq Awards. Ze kreeg de Ally Award voor haar inzet voor de lhbtiqa+-gemeenschap.

De BNNVARA-documentaire F*ck Drugs van makers Rein van Leeuwen en Jesse Bleekemolen werd onderscheiden met de Media Award, een prijs voor een mediaproductie of -persoonlijkheid die kijkers tot nieuwe inzichten brengt. De Roze Filmdagen werd de winnaar van de Culture Award en COC Nederland werd bekroond met de Lifetime Achievement Award.

De prijzen van het enige queer magazine van Nederland werden uitgereikt in de Stadsschouwburg in Amsterdam.