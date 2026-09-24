Benauwde zege Portugal op Wales; geen treffer Ronaldo

LISSABON (ANP) - Portugal heeft zijn eerste wedstrijd in de Nations League met 1-0 gewonnen van Wales. João Félix maakte halverwege de eerste helft in het Estádio José Alvalade van Lissabon de enige treffer.

Portugal is de titelverdediger van het landentoernooi, dat in 2018 werd ingevoerd als vervanger van vriendschappelijke interlands. Alle ogen waren gericht op Cristiano Ronaldo, die voorafgaand aan de wedstrijd nog maar eens had benadrukt dat hij zijn carrière graag wil bekronen met duizend doelpunten. Hij staat op 979 treffers.

Ronaldo was actief in de wedstrijd. De 41-jarige spits én aanvoerder van Portugal miste een grote kans voor open doel en zag een doelpunt worden afgekeurd om buitenspel. De nieuwe bondscoach Jorge Jesus haalde Ronaldo halverwege de tweede helft naar de kant.

Félix scoorde in de 22e minuut. Hij schoot de bal vanaf een meter of 18 tussen de benen van Wales-verdediger Ben Davies in de linkerhoek.