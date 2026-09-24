Griekenland verrast Servië met late goal van Douvikas

BELGRADO (ANP) - Griekenland heeft in Belgrado met 2-1 gewonnen van Servië in de Nations League. Deze twee landen zitten in dezelfde groep als het Nederlands elftal. Tasos Douvikas, voormalig spits van FC Utrecht, kopte de Grieken diep in blessuretijd naar de overwinning. De Grieken nemen door de zege ook de leiding in groep 2 van de A-league.

Andrija Živković opende al vroeg de score voor de thuisploeg. Dušan Tadić, tegenwoordig spelend voor NEC, stond aan de basis van de Servische treffer. Vangelis Pavlidis, oud-spits van AZ, maakte een minuut later bijna gelijk met een schot uit de draai, maar de bal schampte de paal en ging naast.

In de tweede helft werden de Grieken steeds gevaarlijker. Christos Tzolis verzorgde de gelijkmaker. De wedstrijd leek in een gelijkspel te eindigen, totdat invaller Douvikas in de 95e minuut een voorzet van Kostas Tsimikas achter de Servische doelman Vanja Milinković-Savić kopte.