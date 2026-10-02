EINDHOVEN (ANP) - PSV-aanvaller Alassane Pléa komt dit kalenderjaar niet meer in actie. Een woordvoerder van de landskampioen uit Eindhoven bevestigt een bericht van ESPN hierover.

Pléa heeft een operatie ondergaan vanwege de blessure die hij onlangs opliep op de training. De Fransman was aan het begin van dit seizoen net teruggekeerd van een lange knieblessure die hem een groot deel van vorig seizoen had gekost.

De blessure van Nederlands international Lutsharel Geertruida ziet er minder ernstig uit. Het is volgens PSV nog onduidelijk of de verdediger de aankomende wedstrijden in de Eredivisie tegen sc Heerenveen en RB Leipzig in de Champions League haalt.