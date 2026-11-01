De Amerikaanse filmregisseur Michael Mann zou zaterdag naar het ziekenhuis zijn gebracht nadat hij zichzelf per ongeluk in zijn been zou hebben geschoten. Dat melden Amerikaanse media, waaronder TMZ en Deadline.

Het incident vond plaats op een schietbaan in Los Angeles. De 83-jarige regisseur wilde volgens de entertainmentwebsite TMZ zijn wapen opbergen toen het vuurwapen per ongeluk afging. Hij werd vervolgens met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Mann is voornamelijk bekend van films als Heat (1995), Thief (1981) en Collateral (2004). De filmmaker zou naar verwachting in januari beginnen met de opnames van Heat 2.