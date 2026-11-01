ROTTERDAM (ANP) - Wout Weghorst was zondag bij FC Twente de grote man in het uitduel met Excelsior. Hij stond met vier doelpunten aan de basis van een uitzonderlijke overwinning van de Tukkers: 0-9. De Noor Sondre Ørjasæter was met vijf assists de andere uitblinker in de ploeg van coach John van den Brom. FC Twente staat met 23 punten uit elf wedstrijden op de vierde plaats in de Eredivisie. Excelsior heeft 11 punten.

Het was al na vijf minuten een ongelijke strijd toen Excelsior verder moest met tien man. Spits Nesto Groen kreeg een rode kaart van scheidsrechter Erwin Blank omdat hij FC Twente-verdediger Robin Pröpper tegen zijn borst raakte.

FC Twente kwam in de veertiende minuut op een voorsprong door een rake kopbal van Weghorst. Na ruim een half uur spelen kwam FC Twente via opnieuw Weghorst op 0-2. De spits rondde een prachtige aanval over verschillende schijven zelf af. FC Twente liep via opnieuw Weghorst, Thomas van der Belt en Daan Rots voor de rust al uit naar 0-5.

FC Twente kwam in de tweede helft door treffers van Jordy Bawuah, Weghorst (uit een strafschop) en Ramiz Zerrouki (uit een strafschop) en Rots op 0-9.