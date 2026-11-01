VELSEN (ANP) - Telstar heeft zondag met 4-2 gewonnen van FC Utrecht. Het elftal van Henk Brugge was daarmee te sterk voor de ploeg van voormalig Telstar-coach Anthony Correia. Telstar heeft 9 punten uit elf wedstrijden. FC Utrecht heeft nog 3 punten meer.

Het stadion van Telstar was grotendeels gevuld met thuisfans. FC Utrecht had geen supporters meegenomen naar Velsen. Dat had de club besloten na ongeregeldheden rondom de bekerwedstrijd van afgelopen donderdag bij Kozakken Boys.

Telstar kwam in de achtste minuut op 1-0 door een doelpunt van Tyrone Owusu. De nummer 10 profiteerde van een fout van FC Utrecht-doelman Sergio Padt. Het betekende het vijfde doelpunt voor clubtopscorer Owusu. Telstar kwam in de 25e minuut via Abdelnor Soualhia op 2-0. FC Utrecht kwam door invaller Ángel Alarcón op 2-1. Nokkvi Thorisson maakte voor rust nog de 3-1.

'Witte muur'

In de tweede helft maakte Yoann Chathline het tweede doelpunt voor FC Utrecht. Ar'janu Martha bepaalde de eindstand op 4-2. Het was de eerste thuiszege van Telstar dit seizoen.

Volgens Correia was de instelling van zijn FC Utrecht niet goed. "We hebben twee goede aanvallen gehad, maar daarna liepen we tegen een witte muur aan", zei Correia na afloop tegen ESPN. "Het lag meer aan de instelling dan aan de opstelling."