Mike Myers hint op vierde Austin Powers-film

Mike Myers heeft laten doorschemeren dat er een langverwachte vierde Austin Powers-film aankomt. Hij deed dat met slechts één enkel woord en zonder enige verdere toelichting.

De inmiddels 63-jarige Myers was te gast in Trevor Noah's World Cup Watch Party en kreeg daarin de vraag of er ooit een vierde deel gaat komen. "Ja!", reageerde de acteur onmiddellijk zonder details te geven.

Wat die 'ja' precies betekent, is nog niet duidelijk. Als er inderdaad een vierde Austin Powers-film komt, verschijnt die waarschijnlijk zo'n 25 jaar na het laatste deel Goldmember uit 2003. Daarin speelde ook Beyoncé een rol.

De eerste film Austin Powers: International Man of Mystery verscheen in 1997 en ging over een Britse spion (Myers) die dertig jaar wordt ingevroren en in de jaren negentig terugkeert om de strijd aan te gaan met zijn aartsvijand Dr. Evil (eveneens Myers). In 1999 kwam het tweede deel The Spy Who Shagged Me uit.