Koning en Japanse keizer leren over waterinnovatie bij Deltares

Koning Willem-Alexander en keizer Naruhito zijn woensdagmiddag rondgeleid door kennisinstituut Deltares in Delft. Het bezoek stond in het teken van waterbeheer, een onderwerp waarin Nederland en Japan nauw samenwerken.

De koning en keizer werden bij aankomst ontvangen door onder anderen de burgemeester van Delft, Alexander Pechtold, en algemeen directeur van Deltares Annemieke Nijhof. In het paviljoen kregen de staatshoofden uitleg over het werk van Deltares. Ook minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat was bij het bezoek aanwezig.

Beide landen zijn volgens Karremans aan elkaar gewaagd als het gaat om watermanagement, "net als in voetbal", zei hij in zijn toespraak met een knipoog naar de WK-wedstrijd van afgelopen zondag waarin Nederland en Japan gelijkspeelden. Willem-Alexander en Naruhito bekeken die wedstrijd samen.

Deltagoot

Op het terrein van Deltares wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen voor waterveiligheid. Willem-Alexander en Naruhito werden rondgeleid door de Hydrohal, een grote onderzoeksruimte waar het kennisinstituut met waterbassins onderzoek doet en testen uitvoert. De staatshoofden maakten ook een stop bij de zogenoemde Deltagoot voor een demonstratie, een testfaciliteit waar extreme golven kunnen worden nagebootst. De koning, die zich van 1997 tot zijn inhuldiging in 2013 bezighield met watermanagement, en de keizer luisterden aandachtig en leken onder de indruk.

Het bezoek aan Deltares maakt deel uit van het staatsbezoek van het Japanse keizerspaar aan Nederland. De eerste dag wordt woensdag afgesloten met een staatsbanket in het Koninklijk Paleis Amsterdam op de Dam, waar ook koningin Máxima en keizerin Masako bij aanwezig zijn.