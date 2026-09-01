Steeds meer grote Hollywood-namen sluiten zich dinsdag aan bij een petitie die acteur Mark Ruffalo verdedigt nadat studio Paramount hem antisemitisme heeft verweten. Onder meer acteur Joaquin Phoenix en regisseur Jonathan Glazer, die de veel geroemde Auschwitz-film The Zone of Interest maakte, hebben een boze brief over de "lastercampagne" tegen de populaire acteur getekend.

Inmiddels steunen meer dan 180 Joodse kopstukken uit de Amerikaanse filmindustrie de brief. Andere bekende ondertekenaars zijn regisseurs Joel Coen en Todd Haynes en schrijver Tony Kushner.

Ruffalo kwam onder vuur te liggen toen hij een video deelde over softwarebedrijf Oracle dat het Israëlische leger heeft geholpen met vergeldingsaanvallen in Gaza. Oracle is opgericht door Larry Ellison, de vader van Paramount-baas David Ellison. Ruffalo zegt bang te zijn dat Ellison senior te veel macht in Hollywood krijgt als de fusie tussen zijn Paramount en Warner Bros. door zou gaan.

Paramount noemde Ruffalo in een reactie "antisemitisch" omdat hij de video deelde en kritiek op de Ellisons uitte. De Joodse ondertekenaars van de brief zeggen dat dit verwijt nergens op slaat. Zij noemen het absurd dat Ruffalo antisemitisch zou zijn "omdat hij vragen stelt bij een grote aankomende fusie in Hollywood". "En het is een zeer gevaarlijke manier om valide kritiek de kop in te drukken."