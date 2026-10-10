LONDEN (ANP) - Voetballer Cole Palmer heeft zijn toekomst verbonden aan Chelsea. De 24-jarige middenvelder verlengde zijn contract met de Londense club tot de zomer van 2034. Palmer kwam in 2023 over van Manchester City en was sindsdien in 138 wedstrijden 91 keer direct betrokken bij een doelpunt.

Met Chelsea won de Engelse international vorig jaar het WK voor clubs en de Conference League. "Na te hebben gesproken met de eigenaars, de sportieve directie en natuurlijk de trainer, voel ik veel vertrouwen, dus de enige optie was om te verlengen", reageerde Palmer via Chelsea.

De nummer 10 van de Premier League verlengde afgelopen zomer ook al het contract van de Braziliaan João Pedro tot 2034, de Portugees Pedro Neto ligt nog tot 2032 vast.