Millie Bobby Brown en David Harbour weer samen in nieuwe film

Stranger Things-acteurs Millie Bobby Brown en David Harbour spelen opnieuw samen in een Netflix-serie, meldt The Hollywood Reporter. De spionageserie, die nog geen naam heeft, wordt geproduceerd door productiebedrijf A24.

Harbour speelt een voormalig FBI-agent die opnieuw in de wereld van de inlichtingendiensten duikt wanneer zijn vervreemde dochter, gespeeld door Brown, tijdens een missie verdwijnt.

De serie wordt geschreven door Jack Thorne, bekend van onder meer Adolescence en Enola Holmes. Brown, Harbour en Thorne zijn ook betrokken als uitvoerend producenten.

De twee acteurs speelden al eerder samen in de populaire serie Stranger Things. Harbour speelde de adoptievader van Eleven, het personage van Brown, die twaalf jaar oud was toen de show begon. De serie verscheen voor het eerst in 2016 en eindigde begin dit jaar.