FC Dordrecht stelt Nuijten aan als nieuwe hoofdtrainer

DORDRECHT (ANP) - Paul Nuijten gaat na zijn vertrek bij Ajax per direct aan de slag bij FC Dordrecht. De 33-jarige trainer heeft een contract voor twee seizoenen getekend, zo meldt de eerstedivisieclub. Eerder op vrijdag werd bekend dat Ajax "in goed overleg" de samenwerking met Nuijten heeft beëindigd.

"Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat ik deze kans krijg bij FC Dordrecht. Het is een club met een eigen identiteit, betrokken supporters en veel ambitie. De verantwoordelijkheid die bij deze functie hoort, voel ik en ik kijk ernaar uit om die samen met de spelers en staf waar te maken", aldus Nuijten op de website van zijn nieuwe club.

Nuijten begon het afgelopen seizoen bij Ajax onder 19. Hij werd halverwege het seizoen een van de assistenten van Fred Grim, toen die de taken als hoofdcoach bij het eerste elftal overnam van John Heitinga. Toen Grim werd vervangen door Oscar García, de trainer van Jong Ajax, nam Nuijten die functie over van de Spanjaard.