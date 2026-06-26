Marokkaanse voetballer Hakimi in cassatie in verkrachtingszaak

VERSAILLES (ANP/RTR) - Voetballer Achraf Hakimi, momenteel met Marokko actief op het WK voetbal, gaat in cassatie tegen een uitspraak die bepaalde dat hij terecht moet staan voor een verkrachtingszaak uit 2023 waarin hij verdachte is. Dat heeft zijn advocaat aan persbureau Reuters bevestigd.

Eerder deze maand wees een rechter het beroep van de 27-jarige verdediger van Paris Saint-Germain af en besloot dat hij zich voor de rechter moest verantwoorden. Dat besluit vecht hij opnieuw aan, nu bij de hoogste rechter.

Een vrouw deed in februari 2023 in het bij Parijs gelegen Val-de-Marne aangifte van verkrachting tegen Hakimi, die ze een maand daarvoor had leren kennen via Instagram.

Hakimi heeft de beschuldigingen altijd ontkend. De aanvoerder van het Marokkaanse elftal treft met zijn ploeg het Nederlands elftal in de nacht van maandag op dinsdag in de zestiende finales van het WK voetbal.