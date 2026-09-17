Debuterende Klopp roept Ter Stegen op voor interland tegen Oranje

FRANKFURT (ANP/DPA) - Jürgen Klopp heeft Ajax-doelman Marc ter Stegen opgeroepen voor zijn eerste wedstrijden als bondscoach van de Duitse voetballers. Klopp debuteert volgende week donderdag in het Nations Leagueduel met Oranje, drie dagen later gevolgd door een thuiswedstrijd tegen Griekenland.

Klopp roept in totaal 44 spelers op voor zijn eerste interlandperiode, die ook nog bestaat uit een thuiswedstrijd tegen Servië op 1 oktober en een uitduel met Griekenland drie dagen later. Voor de eerste duels met het Nederlands elftal en Griekenland zijn 24 spelers opgeroepen. De overige twintig maken deel uit van de groep voor het derde en vierde duel van de periode, aangevuld met vier spelers uit de eerste selectie.

In de 44-koppige selectie, de grootste ooit voor Duitsland, zitten zestien WK-gangers en zestien spelers die kunnen debuteren. Ter Stegen kan tegen Oranje zijn rentree maken na ruim een jaar afwezigheid.

Bondscoach Xavi Hernández van het Nederlands elftal maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend.