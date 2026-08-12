Quinty Misiedjan heeft haar volgers op Instagram gewaarschuwd voor een hoornvliesbeschadiging, die woensdagavond kan worden opgelopen tijdens de zonsverduistering. De 29-jarige presentatrice weet waar ze over spreekt, omdat ze momenteel zelf met de kwaal rondloopt.

"Ik was jullie allemaal voor. Weer eens een trendsetter", zegt Misiedjan gekscherend in het filmpje. "Vraag maar niet waarom, maar ik kan geen licht meer tolereren." Ook benadrukt ze dat mensen voorzichtig met hun ogen moeten zijn en een bril moeten kopen als ze de eclips willen zien. "Ik ga weer even janken in het donker", besluit de influencer haar video.

Diverse bekende Nederlanders zijn woensdag bezig met het bijzondere natuurverschijnsel, waarbij het zonlicht deels wordt verduisterd door de maan. Marieke Elsinga liet weten in de stress te zitten omdat haar eclipsbrillen pas rond het tijdstip van de zonsverduistering worden bezorgd. Ook influencer Jade Anna probeert nog brillen te vinden. Bas Smit wist er al wel een te bemachtigen.