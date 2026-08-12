Koningin Sonja is woensdag met het koninklijke schip in haar eentje aangemeerd op het eiland Ålesund. De lokale krant Sunnmørsposten heeft beelden van de Noorse koningin tijdens haar bezoek, schrijven persbureau NTB en de krant Dagbladet. Het hof spreekt volgens de media van "een privéreis" van de vrouw van koning Harald.

"Ondanks het ietwat grijze weer zag de koningin er opgewekt en gelukkig uit. Na onder andere een wandeling door Keiser Wilhelmsgate te hebben gemaakt, ging ze KHÅK Kunsthall binnen, waar Ørnulf Opdahl haar verwelkomde", schrijven de media op basis van de regionale krant over het bezoek van de 89-jarige koningin.

Opdahl is een kunstschilder die op Ålesund werd geboren en vorig jaar samen met Sonja een boek uitbracht. Het werk was een eerbetoon aan de natuur van Vestland en de reizen van de koningin naar het gebied. In het boek, dat is geschreven door Hugo Lauritz Jensen, staan foto's die door Sonja zijn gemaakt en schilderijen van Opdahl.

Volgens Sunnmørsposten lag het koninklijke schip maandag ook al aangemeerd op Ålesund, voordat koers werd gezet naar Geiranger. Dinsdag bezocht Sonja onder meer het Nationaal Parkcentrum Jostedalsbreen in Oppstryn.