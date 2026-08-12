MANCHESTER (ANP) - Doelman Gerónimo Rulli keert terug bij Manchester City. De 34-jarige oud-Ajacied komt over van het Franse Olympique Marseille en tekent in Manchester een contract voor twee seizoenen, meldt de club uit de Premier League.

"Dit is een geweldige kans voor mij die ik moest grijpen", zei Rulli op de site van zijn nieuwe club over zijn terugkeer. "Als de kans zich voordoet om bij Manchester City te spelen, moet je die pakken. Iedereen weet wat voor een indrukwekkende club dit is."

De Argentijn stond in het seizoen 2016/2017 al eens onder contract bij City, maar speelde geen wedstrijd in de hoofdmacht. Hij vertrok in 2017 naar Real Sociedad, waarna hij uitkwam voor Montpellier, Villarreal en Ajax. Voor de Amsterdammers speelde Rulli van begin 2023 tot en met de zomer van 2024, waarna hij vertrok naar Marseille.