Alessandra Ambrosio en haar partner Buck Palmer zijn verloofd. Het Braziliaanse model maakte het nieuws bekend op Instagram met foto's van de verloving die plaatsvond op het strand.

Op de beelden is te zien hoe Palmer op een knie zit in een hart dat in het zand is getekend. "In dit leven en in elk volgend leven kies ik voor jou. Op de eeuwigheid, mijn liefste", schrijft Ambrosio, die jarenlang werkte voor het lingeriemerk Victoria's Secret, bij de beelden.

De verloving vond volgens het model vier maanden geleden plaats. "We hebben dit prachtige moment even voor ons gehouden, en nu zijn we zo blij om het eindelijk te kunnen delen", aldus Ambrosio.