Meer ruimte zonder te verhuizen: steeds meer mensen kiezen voor verbouwen

Het tekort aan woningen in Nederland is al jaren een groot probleem. De overheid kwam al rond 2020 tot de conclusie dat er jaarlijks minstens 100.000 woningen bij zouden moeten komen om het tekort ergens rond 2030 op te kunnen lossen. Dat streven is bij lange na niet gehaald door allerlei oorzaken zoals de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne, tekort aan personeel en tekort aan bouwlocaties omdat Nederland nu eenmaal een klein en dichtbevolkt land is. En dan hebben we natuurlijk ook nog de stikstofproblematiek waardoor er niet zomaar overal waar dan nog wel ruimte is, gebouwd mag worden. Kortom, als je moet kiezen tussen verbouwen of verhuizen, dan valt de keuze vaak noodgedwongen op de eerste optie.

Meer ruimte in je huis

Je kunt meer ruimte in je huis creëren door te verbouwen. Dat kan intern, bijvoorbeeld door je zolder een upgrade te geven met een dakkapel waardoor hij verandert in 1 of 2 extra slaapkamers. Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een aanbouw of uitbouw aan je huis te laten zetten. Hiermee kun je het aantal vierkante meters uitbreiden. Dit houdt wel een flinke verbouwing in, en dat kan tot gevolg hebben dat je weken of zelfs maanden in de rommel zit. Maar er is een andere oplossing: prefab. Het bedrijf Prefast maakt aanbouwen en uitbouwen voor woningen in prefab. Dat houdt in dat de aanbouw in een fabriek wordt gebouwd. Als deze af is gaat hij op een speciaal transport naar de bouwlocatie. De gevel van de woning wordt vooraf gereed gemaakt voor de aanbouw, waarna deze met een kraan op zijn plaats wordt gezet. De bouwvakkers hoeven dan alleen nog de aansluitingen op de bestaande woning te maken, waaronder ook het aansluiten van de aansluiting voor stroom en eventueel gas of water, afhankelijk van de functie van de aanbouw.

Plannen voor een aanbouw of uitbouw

Je kunt een uitbouw van de woning aan de zijkant of aan de achterzijde laten plaatsen. Aan de voorzijde is vaak lastiger, omdat dit het aanzien van de woning verandert en daar wordt vaak geen toestemming voor gegeven door de gemeente. Stel je hebt een twee onder één kap woning en je wilt een aanbouw, dan kun je die vaak zonder problemen aan de achterkant of zijkant laten plaatsen. Je dient een verzoek in bij de gemeente inclusief bouwtekeningen. Vervolgens wordt er een bekendmaking in een plaatselijke krant geplaatst en op de website van de gemeente. Dit is wettelijk verplicht in verband met de mogelijkheid voor bezwaar. Houd daar dus rekening mee als je je plannen gaat maken, het aanvragen van een vergunning en de goedkeuring kunnen wel twee of drie maanden duren.

Een offerte aanvragen

Wil je je huis aanpassen met een aanbouw of uitbouw? Vraag dan nu een vrijblijvende offerte aan bij Prefast. Je vindt alle informatie en de contactgegevens op hun website. Je kunt ook een afspraak maken voor een adviesgesprek om je plannen te bespreken met een deskundige adviseur.