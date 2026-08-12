Zo krijg je grip op je maandelijkse abonnementskosten

Maandelijkse vasten lasten kruipen er ongemerkt in en vormen voor veel huishoudens een flinke aanslag op het budget. Tussen de telefoonrekening, de sportschool, meerdere streamingdiensten en het internet door stroomt er elke maand een aanzienlijk bedrag automatisch het bankaccount uit. Omdat deze incasso's zo vanzelfsprekend voelen, merken we vaak niet eens hoe hard dit optelt. Gelukkig kun je met een paar simpele stappen het heft weer in eigen hand nemen en maandelijks flink wat euro's overhouden.

De eerste stap naar controle over je abonnementen

Het weghalen van de financiële druk begint simpelweg bij een helder overzicht. Open je bank-app, ga er eens goed voor zitten en trek de afschrijvingen van de afgelopen drie maanden na. Schrijf elk doorlopend contract op een rijtje, inclusief de exacte maandbedragen en de opzegtermijn. Pas wanneer je alle nummers zwart op wit onder elkaar ziet staan, valt meteen op welke diensten je eigenlijk nauwelijks gebruikt. Dat ongebruikte tijdschrift of die extra sport-app schrap je op die manier zo uit je vaste lasten.

Besparen op je internetabonnement

Het pakket voor je thuisnetwerk beslaat vaak een van de grootste vaste happen uit je maandbudget. Veel mensen blijven jarenlang bij dezelfde aanbieder hangen, terwijl de tarieven stilzwijgend stijgen. Overschakelen naar een prijsvechter kan dan direct lucht geven. Zo kun je bijvoorbeeld kijken naar goedkoop wifi thuis van Simpel . Daarmee haal je prima internetsnelheden in huis voor de dagelijkse zaken als tv-kijken en werken, maar schroef je het maandbedrag flink terug ten opzichte van de traditionele, duurdere providers.

Alternatieve abonnementen voor dagelijkse behoeften

Kijk behalve naar de wifi in huis ook eens kritisch naar de rest van de dagelijkse voorzieningen. Grote kans dat je sim-only abonnement of je videodienst een stuk voordeliger kan bij een concurrent, of dat een kleiner pakket prima aansluit bij wat je echt nodig hebt. Wie scherp vergelijkt, ontdekt al snel dat je voor dezelfde kwaliteit vaak veel minder hoeft af te tikken. Kijk bijvoorbeeld eens naar het goedkoopste internet abonnement van Simpel . Als deze voldoet aan je wensen, kan dat voordelig uitpakken.

Minder uitgebreide pakketten door streamingdiensten

Naast internet is ook het traditionele tv-pakket vaak een post waarop ongemerkt te veel wordt betaald. Veel mensen hebben uitgebreide pakketten met tientallen kanalen waar ze in de praktijk nooit naar kijken. Met de opkomst van streamingdiensten en online kijken via apps is de noodzaak voor zo’n duur en uitgebreid tv-abonnement voor veel huishoudens vervallen. Door kritisch te kijken naar welke zenders je echt gebruikt en eventueel over te stappen, kun je maandelijks eenvoudig tientallen euro's besparen.

Een mobiel abonnement dat past bij je verbruik