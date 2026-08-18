Moeder overleden Hayden Panettiere: ze was de weg kwijt

Lesley Vogel, de moeder van Hayden Panettiere, heeft zich dinsdag voor het eerst uitgesproken over het onverwachte overlijden van haar dochter. In een verklaring aan NBC News zegt Vogel te denken dat de actrice "helaas de weg was kwijtgeraakt".

Vogel, die al enige tijd geen contact had met haar dochter, zegt dat het voor mensen die opgroeien in de entertainmentindustrie moeilijk kan zijn om trouw te blijven aan zichzelf. "Ik denk dat Hayden helaas de weg was kwijtgeraakt", laat ze weten. Daarbij zegt Vogel dat ze had gewild dat het "anders was geweest".

Tijdens het gesprek sprak Vogel zich ook fel uit over Brian Hickerson, met wie Panettiere een knipperlichtrelatie had. "Deze persoon uit haar leven, van wie we al een tijdje af wilden, was bij haar toen ze stierf", vertelt ze. Volgens Vogel had Hickerson een slechte invloed op haar dochter. Ze zegt dat hij Panettiere "herhaaldelijk in verleiding heeft gebracht". De ouders van de actrice zouden zich daarom al lange tijd zorgen om hem hebben gemaakt.

Getalenteerd

"Ik denk dat Hayden een ongelooflijk getalenteerd persoon was op zoveel vlakken", vertelt ze. Ook zegt Vogel het gevoel te hebben dat haar dochter "bij haar broer is en dat ze rust hebben gevonden". Jansen, de broer van Panettiere, overleed in 2023 aan de gevolgen van een hartaandoening.

De doodsoorzaak van Panettiere is niet bekendgemaakt, hoewel het volgens Amerikaanse media zou gaan om een "mogelijke overdosis" en "hartstilstand". De Amerikaanse actrice overleed zondag op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van haar rollen in titels als Heroes, Nashville en de Scream-reeks.