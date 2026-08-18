Oude afleveringen De Fabeltjeskrant digitaal hersteld op YouTube

Alle originele afleveringen van het kinderprogramma De Fabeltjeskrant worden met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit via YouTube opnieuw beschikbaar gemaakt. De eerste tien afleveringen zijn vanaf woensdag te bekijken via het YouTubekanaal van de serie die tussen 1968 en 1989 op televisie werd uitgezonden. Daarnaast werd bekend dat er een nieuwe animatieserie in de maak is die is gebaseerd op het oorspronkelijke universum van De Fabeltjeskrant.

Voor de terugkeer van de serie op YouTube hebben producent Robin de Levita, marketingbedrijf Monks en youtuber Jordi van den Bussche, ook wel bekend als Kwebbelkop, samengewerkt. Alle originele afleveringen uit het archief van Beeld & Geluid zijn volledig gedigitaliseerd en technisch verbeterd. Zo zijn de kleuren geoptimaliseerd en heeft de serie een moderne uitstraling gekregen. "De vertrouwde verhalen, stemmen en kenmerkende sfeer van de originele serie" blijven daarbij behouden.

"Ik vind het prachtig dat deze unieke serie bewaard is gebleven dankzij de zorg van Beeld & Geluid," zegt Robin de Levita in een verklaring. "Daarmee is een belangrijk stukje cultureel erfgoed behouden voor toekomstige generaties. De zachte moraal van het Grote Dierenbos verpakt in humor heeft nog steeds een magische, verbindende werking. Thema's als vriendschap, nieuwsgierigheid, samenleven en elkaar accepteren zijn vandaag de dag nog net zo relevant."

De eerste tien afleveringen zijn vanaf woensdag te bekijken via het YouTubekanaal van De Fabeltjeskrant. Vervolgens verschijnt er iedere dag een nieuwe aflevering, totdat uiteindelijk alle 1600 originele afleveringen beschikbaar zijn.